التصويت على مواد مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 90 لسنة 2014.

2019/11/19 | 23:31

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بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على مواد مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 90 لسنة 2014.

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب صوت على مجمل مواد مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2014 والكسب غير المشروع&

بغداد اليوم _ بغداد

وجه عضو مجلس النواب عن كتلة بدر النيابية، حامد الموسوي، الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019، اتهامين لأمين عام حزب الدعوة تنظيم الداخل، السياسي عبد الكريم العنزي، ومحافظ كربلاء السابق، عقيل الطريحي.

وقال الموسوي العضو ف

بغداد اليوم-بغداد

تحدث رئيس كتلة النصر، في مجلس النواب، عدنان الزرفي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) عن جهات سياسية، لم يسمها، عمدت على إخافة الكتل السياسية، بأن رحيل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يؤدي الى فوضى وحرب أهلية.

وقال الزرفي في تصريح

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