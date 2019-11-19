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الشابندر يدعو لـ”عقلنة ” التظاهرات لازاحة الفاسدين


الشابندر يدعو لـ”عقلنة ” التظاهرات لازاحة الفاسدين
2019/11/19 | 23:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد/SNG دعا السياسي المستقل عزت الشابندر ،الثلاثاء، المتظاهرين الى ” عقلنة” مطالبهم بهدف ازاحة الفاسدين في العملية السياسية.

وقال الشابندر في تغريدة تابعتها وكالة /SNG/، ” هناك ضرورة لتحصين التظاهرات ومنعها من الاختراق لخارجي والداخلي والاستمرار في التظاهر السلمي حتى ازاحة الفاسدين”.

 

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