شرطة صلاح الدين تنفي استشهاد مدير استخبارات شرطة طوارئ المحافظة

2019/11/19 | 23:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم الثلاثاء، استشهاد مدير استخبارات شرطة طوارئ المحافظة.

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