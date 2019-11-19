قاسم المحبشي - بمناسبة اليوم العالمي للفلسفة .. وعودة النموذج السقراطي في ممارسة التفلسف

2019/11/19 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_المحبشي أول: البارادايم الفيثاغورسي، الذي تصور وصاغ معنى الفيلسوف ووظيفة الفلسفة في الصورة المشهدية الأثيرة لتأمل المارثون والحكم عليه.إذ يقال أن فيثاغورس حينما سؤل عن من هو الفيلسوف؟ إجاب بهذه الصيغة " انظر الى المارثون ستجد أن بعض الناس جاء للمنافسة في المباريات الرياضية المختلفة وبعضهم جاء بغرض التجارة والبيع والشراء وبعضهم جاء لـتأمل المشهد كله؛ اولئك هم الفلاسفة" وهذا المعنى هو الذي ساد تاريخ الفكر......

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