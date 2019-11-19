2019/11/19 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني س – 1 ) كيف ترى أفاق الحراك الجماهيري الثوري في دول العالم العربي ؟ ، العراق ، لبنان ، الجزائر ، والسودان كأمثلة ..ج ) نعم انه اسم على مسمى ، فقد نعتبره مجرد حراك ، وقد نعتبره مجرد هبّة حصلت في الزمان والمكان ، لكن و من خلال مطالبها ، وشعاراتها المرفوعة ، التي تتوزع بين الخبزية وهي السائدة ، وبين رفع شعارات سياسية خجولة ، تحوم حول الضفاف ، دون الغوص في اصل الحكم ، أي انها لا ترقى حتى الى المط......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سعيد الوجاني - ملف - الحراك الجماهيري الثوري في العلم العربي .. -) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سعيد الوجاني - ملف - الحراك الجماهيري الثوري في العلم العربي .. -) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).