كمبش تعلن استثناء هذه الشرائح من قانون التقاعد الجديد

2019/11/19 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت رئيس لجنة التعليم العالي غيداء كمبش، الثلاثاء، عن استثناء هذه الشرائح من قانون التقاعد الجديد.

وقالت كمبش في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة اليوم على استثناء الاساتذه والاساتذة المساعدين والاطباء (الطب النفسي والتخدير والعدلي) من قانون التقاعد الجديد".

يذكر ان مجلس النواب بدا قبل قليل التصويت على فقرات قانون التقاعد الجديد، بعدما ما صوت على قانوني الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية وعلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.





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