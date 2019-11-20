إيران تمنع رجال أعمالها من الدخول للعراق

2019/11/20 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال نائب محافظ إيلام للشؤون السياسية والأمنية في ايران، إن حدود مهران/ زرباطية لا تزال مغلقة أمام زيارة المواطنين الإيرانيين الى العراق بسبب الاضطرابات داخل البلاد.

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