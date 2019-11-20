المعهد الدولي للصحافة: تركيا أكثر دولة سجنا للصحفيين في العالم

2019/11/20 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} قال المعهد الدولي للصحافة، اليوم الثلاثاء، إن عددًا قياسيًا عالميًا من الصحفيين تجاوز الـ120 ما زال مسجونًا في تركيا، كما أن وضع الإعلام في هذا البلد، لم يتحسن منذُ إنهاء حالة الطوارئ العام الماضي بعد استمرارها عامين.

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