السيسي: الدولة المصرية تغلبت على جزء كبير من التحديات المزمنة

2019/11/20 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن "الدولة المصرية تغلبت على جزء كبير من التحديات المزمنة التي كانت تواجهها في

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