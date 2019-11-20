اعتقال شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في بابل

2019/11/20 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة بابل العميد الحقوقي عادل العناوي الحسيني ، اليوم الثلاثاء، عن " إعتقال شخصين متلبسين وبحوزتهم مواد مخدرة وذلك من خلال الممارسات اليومية التي تنفذها مفارز الشرطة من قسم شؤون السيطرات التابع للقيادة بالتعاون مع الاستخبارات وجهاز الامن الوطني ومفارز امن الافراد ، بأجراء عملية التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات عند مداخل المحافظة لمتابعة المطلوبين وضبط المواد الممنوعة".

واشار في بيان تلقته "الغد برس"، أن "أحدهم القي القبض علية ضمن سيطرة حلة – نجف جنوبي الحلة وبحوزته 1 غرام من مادة الكريستال المخدرة مع أدوات تعاطي بالإضافة الى مسدس صوتي (محوَّر) مع إطلاقات ".

وتابع الحسيني ، فيما "اعتقل الشخص الآخر في سيطرة الشهيد سلام شنون (النيل) شمالي الحلة ، وبحوزته نصف غرام من مادة الكريستال مع أدوات تعاطي ".

وأشار الى ، ان "المفارز أحالت المعتقلين مع المضبوطات الى الجهة المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقهم من الإجراءات القانونية".

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