البرلمان يصوت على مشروع قانون تعديل قانون التقاعد الموحد

2019/11/20 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد.

وقال مصدر برلماني لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته المنعقدة حاليا على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤".

فيما اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان "عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 ستكون (202) الف درجة وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 ستكون (29) الف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه".





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