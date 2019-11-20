البرلمان يرفع الجلسة رقم 16 ويفتتح اعمال الجلسة رقم 17

2019/11/20 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} رفع مجلس النواب جلسته رقم 16 في وقت متأخر {12:15} صباحاً.

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