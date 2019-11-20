الحلبوسي يعلن عدد الدرجات الوظيفية لسنتي 2020 و2021 بعد قانون التقاعد

2019/11/20 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، عن عدد الدرجات الوظيفية لسنتي 2020 و 2021 بعد التصويت على قانون التقاعد الموحد.

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