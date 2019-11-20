اهم القرارات التي تضمنها قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة

2019/11/20 | 00:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

صوت مجلس النواب، امس الثلاثاء، على الغاء قانون الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة".

وتضمن القانون ماليلي:

1- يلغى قانون تخصيص المنحة المالية رقم (13)

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