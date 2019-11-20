الحلبوسي يعلن عدد الدرجات الوظيفية لسنتي 2020 و2021

2019/11/20 | 00:33

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، عن عدد الدرجات الوظيفية لسنتي 2020 و2021.

وقال الحلبوسي خلال الجلسة، إن "عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 ستكون (202) الف درجة وعدد الدرجات الوظيفية".

وأضاف، أن "سنة 2021 ستكون (29) الف درجة وظيفية بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه".

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب،الاربعاء 20 تشرين الثاني 2019، جلسته الـ 17 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إن "الحلبوسي رفع جلسته رقم 16 وافتتح اعمال الجلسة رقم 17".

وأض

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على مواد مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 90 لسنة 2014.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب صوت على مواد مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 90 لسنة 2014".

وكانت (بغداد اليو

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع.

وقال مصدر نيابي لـ(بغداد اليوم)، ان "مجلس النواب صوت على مجمل مواد مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2014 والكسب غير المشروع&

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