2019/11/20 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، اندلاع حريق كبير داخل عمارة في منطقة الشورجة ببغداد.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "اندلع حريق كبير داخل عمارة في منطقة الشورجة شارع الرشيد قرب ساحة تمثال الزعيم"، لافتة انه "فرقها تستنفر جهدها وتتوجه الى موقع الحريق الان".

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