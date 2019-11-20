مجلس النواب يصوت على مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 90 لسنة 2014

2019/11/20 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادصوت مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مواد مشروع قانون التقاعد الموحد رقم 90 لسنة 2014.

وكان مجلس النواب، قد صوت اليوم الثلاثاء، على قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وأنهى القراءة الاولى لمشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما أنهى قراءته الاولى لمشروع قانون انتخابات البرلمان.

وتأخرت جلسة مجلس النواب اليوم، نحو ساعتين، بسبب عدم اكتمال النصاب تحت قبة البرلمان.

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