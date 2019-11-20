البرلمان يصوّت على التعديل الاول لقانون التقاعد ويعلن 200 الف درجة وظيفية

2019/11/20 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال الجلسة اليوم ان: عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 ستكون (202) الف درجة وعدد الدرجات الوظيفية لسنة 2021 ستكون (29) الف درجة بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه.

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