سربست مصطفى رشيد اميدي - مشروع قانون انتخابات مجلس النواب 2019

2019/11/20 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سربست_مصطفى_رشيد_اميدي أحال مجلس الوزراء يوم 13/11/2019 الى مجلس النواب مشروع قانون جديد لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعدما اقرته بموجب القرار رقم 412 في 12/11/2019.ويبدو ان هذا المشروع يختلف عن سابقه المرسل من قبل رئاسة الجمهورية الى مجلس الوزراء من حيث النظام الانتخابي وعدد المقاعد واحكام أخرى.ومن الواضح ان النخبة السياسية الحاكمة في الع......

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