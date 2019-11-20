البرلمان يصوت على مقترح قانون اللجنة الاولمبية

2019/11/20 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، الثلاثاء، على مقترح قانون اللجنة الاولمبية العراقية.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على مقترح قانون اللجنة الاولمبية العراقية".

يذكر ان مجلس النواب صوت على قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية وعلى قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، وقانون التقاعد الموحد.





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