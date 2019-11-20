2019/11/20 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه البرلمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 01:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نص قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه البرلمان) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نص قانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).