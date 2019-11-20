العهد نيوز تنشر نص قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد

2019/11/20 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

تنشر وكالة "العهد نيوز"، للقراء الكرام وثائق مشروع قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته 17

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