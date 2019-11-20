بغداد اليوم تنشر نص قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد

2019/11/20 | 01:04

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عقد مجلس النواب،الاربعاء 20 تشرين الثاني 2019، جلسته الـ 17 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان، إن "الحلبوسي رفع جلسته رقم 16 وافتتح اعمال الجلسة رقم 17".

وأض

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، عن عدد الدرجات الوظيفية لسنتي 2020 و2021.

وقال الحلبوسي خلال الجلسة، إن "عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 ستكون (202) الف درجة وعدد الدرجات الوظيفية".

وأضاف، أن "

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