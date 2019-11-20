تعرف على أهم القرارات التي صوّت عليها البرلمان من بينها توفير درجات وظيفية للسنتين القادمتين

2019/11/20 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاربعاء، عن عدد الدرجات الوظيفية لسنتي 2020 و2021.وقال الحلبوسي خلال الجلسة، إن “عدد الدرجات الوظيفية لسنة 2020 ستكون (202) الف درجة وعدد الدرجات الوظيفية”.وأضاف، أن “سنة 2021 ستكون (29) الف درجة وظيفية بعد تنفيذ قانون التقاعد الموحد المصوت عليه”.وصوت مجلس النواب، على قانون هيأة النزاهة والكسب […]

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