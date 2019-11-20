الصوم ليوم واحد شهرياً يحمي القلب

2019/11/20 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ وجدت‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬أن‭ ‬الصيام‭ ‬الدوري‭ ‬قد‭ ‬يمد‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬المرضى،‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مشكلات‭ ‬في‭ ‬القلب‭.‬ وينطوي‭ ‬المفهوم‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الصيام‭ ‬المتقطع‮»‬،‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬تناول‭ ‬الطعام‭ ‬أو‭ ‬الشراب‭ ‬لغالبية‭ ‬اليوم،‭ ‬إن‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬طوال‭ ‬اليوم‭.‬ووجد‭ ‬الباحثون‭ ‬أن‭ ‬المرضى،‭ ‬الذين‭ ‬خضعوا‭ ‬لعملية‭ ‬قسطرة‭ ‬لعلاج‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬ومارسوا‭ ‬الصيام‭ […]

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