إيرادات مانشستر سيتي ترتفع إلى 535 مليون جنيه إسترليني

2019/11/20 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭-‬‭ ‬‭(‬أ ف ب‭)‬‭ ‬‭-‬‮ ‬انعكس نجاح مانشستر سيتي‮ ‬على أرض الملعب في‮ ‬الموسم الماضي‮ ‬على إيرادات النادي‮ ‬لترتفع إلى‮ ‬535‮ ‬مليون جنيه إسترليني‮ ‬‭(‬692‮ ‬مليون دولار‭)‬،‮ ‬ليحقق أرباحا لعام الخامس على التوالي‭.‬ ومع زيادة في‮ ‬إيرادات البث التلفزيوني‮ ‬بنسبة‮ ‬20‮ ‬بالمائة لدى السيتي،‮ ‬لترتفع من‮ ‬500‭.‬5‮ ‬مليون جنيه إسترليني‮ ‬في‮ ‬موسم‮ ‬2017/18‭.‬ وأكمل رجال جوسيب‮ ‬غوارديولا برباعية‮ ‬غير مسبوقة بفوزهم بالدوري‮ ‬الإنكليزي‮ ‬الممتاز وكأس الاتحاد الإنكليزي‮ ‬وكأس رابطة الأندية والدرع‮ ‬الخيرية‭.‬ وساعد بيع مجموعة من اللاعبين‮ ‬غير القادرين على اقتحام الفريق الأول في‮ ‬زيادة الأرباح إلى‮ ‬10‭.‬1‮ ‬مليون جنيه إسترليني‭.‬ وقبل استحواذ الشيخ الإماراتي‮ ‬منصور بن زايد آل نهيان،‮ ‬على مانشستر سيتي‮ ‬عام‮ ‬2008،‮ ‬كانت إيرادات النادي‮ ‬تقارب‮ ‬87‮ ‬مليون جنيه إسترليني‭.‬وشهدت السنوات الست الأولى في‮ ‬عهد الشيخ منصور خسائر فادحة بلغت قيمتها أكثر من‮ ‬584‮ ‬مليون جنيه إسترليني‮ ‬بسبب الاستثمارات الهائلة في‮ ‬لاعبي‮ ‬الفريق والمرافق الخاصة بالنادي،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه تكلفة انجاز ملعب الاتحاد‭.‬ وأدت النتائج التي‮ ‬حققها الفريق في‮ ‬السنوات الخمس الماضية،‮ ‬بما فيها أربعة ألقاب في‮ ‬الدوري‮ ‬الممتاز في‮ ‬السنوات الثمانية الأخيرة،‮ ‬وتأهل دائم إلى دوري‮ ‬أبطال أوروبا،‮ ‬إلى طفرة في‮ ‬الإيرادات التجارية وفي‮ ‬مردودات البث التلفزيوني‭.‬وقال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة بطل إنكلترا‮ ‬‭”‬بحسب توجيهات الشيخ منصور،‮ ‬فإن منظمتنا الآن في‮ ‬مرحلة النضج التي‮ ‬تمكننا من التخطيط لسنوات عدة إلى الأمام من حيث إدارتنا للفريق وعلى نطاق أوسع عبر الأعمال‭”‬‭.‬وأضاف‮ ‬‭”‬لقد أتاح لنا هذا التخطيط الاستراتيجي‮ ‬تهيئة بيئة‮ ‬يكون فيها النجاح المستمر على أرض الواقع أمرا ممكنا ومحتملا على السواء،‮ ‬والاستدامة المالية حقيقة واقعة‭.‬‭”‬‭ ‬ورغم التقدم الهائل للسيتي‮ ‬فإنه لا‮ ‬يزال‮ ‬يتخلف بفارق كبير عن جاره في‮ ‬المدينة،‮ ‬مانشستر‮ ‬يونايتد الذي‮ ‬بلغ‮ ‬627‮ ‬مليون جنيه في‮ ‬الموسم الماضي،‮ ‬لكنه قلص الفجوة‭.‬ويتوقع أن تنخفض إيرادات‮ ‬يونايتد هذا الموسم إلى حوالي‮ ‬560‮ ‬و580‮ ‬مليون جنيه لعدم مشاركته في‮ ‬دوري‮ ‬الأبطال،‮ ‬ما سيقرب الفارق بينهما‭.‬ كما سيتم تعزيز أرقام سيتي‮ ‬لهذا الموسم من خلال صفقة قياسية للنادي‮ ‬مع شركة‮ ‬‭”‬بوما‭”‬‮ ‬للتجهيزات الرياضية تبلغ‮ ‬قيمتها‮ ‬65‮ ‬مليون جنيه إسترليني‮ ‬في‮ ‬الموسم الواحد على مدار السنوات العشر القادمة‭.‬بقية‭ ‬الخبر‭ ‬على‭ ‬موقع‭ (‬الزمان‭)‬ ولا‮ ‬يزال السيتي‮ ‬موضع مساءلة من قبل الاتحاد الأوروبي‮ ‬لكرة القدم‮ ‬‭”‬يويفا‭”‬،‮ ‬على خلفية اتهامه بمخالفة قواعد اللعب المالي‮ ‬النظيف‭.‬ ويستند التحقيق مع سيتي‮ ‬إلى رسائل بريد إلكتروني‮ ‬مسربة تم نشرها العام الماضي‮ ‬في‮ ‬مجلة در شبيغل الألمانية كجزء مما بات‮ ‬يعرف بـ‭”‬تسريبات‮ ‬‭”‬فوتبول ليكس‭”‬،‮ ‬ورد فيها اسم النادي‮ ‬الإنكليزي‮ ‬وفريق باريس سان جرمان بطل فرنسا المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية،‮ ‬وكشفت وجود تعمد في‮ ‬التحايل على قوانين اللعب المالي‮ ‬النظيف في‮ ‬الاتحاد الأوروبي‭.‬

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