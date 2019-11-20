استزراع السلمون يزدهر في صحراء دبي وتجارة الاسماك بمئات الملايين

2019/11/20 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬دبي،‭ ‬تسبح‭ ‬آلاف‭ ‬أسماك‭ ‬السلمون‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬استزراعها‭ ‬في‭ ‬أحواض‭ ‬مياه‭ ‬مستقدمة‭ ‬من‭ ‬بحر‭ ‬الشمال‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬العالية‭ ‬في‭ ‬الإمارة‭ ‬الخليجية‭.‬ ومن‭ ‬غرفة‭ ‬تحكم‭ ‬صغيرة‭ ‬داخل‭ ‬منشأة‭ ‬مغلقة‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬اليابسة،‭ ‬يستنسخ‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬مزرعة‭ ‬‮«‬فيش‭ ‬فارم‮»‬‭ ‬الظروف‭ ‬الطبيعية‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬النروج‭ ‬التي‭ ‬تسمح‭ ‬بانتاج‭ ‬أفضل‭ […]

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