تعرف على نص قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد

2019/11/20 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نص التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته الـ 17 التي عقدت الأربعاء 20 – 11 – 2019.للإطلاع على التفاصيل الكاملة تابع الوثائق في أدناه.

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