الزراعة تعلن البدء بتصدير التمور العراقية وسعر الطن مليون دينار

2019/11/20 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

أعلنت وزارة الزراعة, اليوم الثلاثاء, عن بدء تصدير التمور إلى خارج العراق بعد تحقيق معدلات انتاج عالية، عازيا ذلك إلى نجاح الاجراءات

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