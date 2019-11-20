الجيش السوري يفرض سيطرته على 5 نقاط جديدة في الحدود مع تركيا

2019/11/20 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

بسط الجيش السوري، اليوم الاربعاء، سيطرته في المنطقة الحدودية مع تركيا حيث دخل، إلى 5 نقاط جديدة بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي.

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