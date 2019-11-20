البزاز‭ ‬يمنح‭ ‬أم‭ ‬صلاح‭ ‬منزل‭ ‬العمر

2019/11/20 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيقونة‭ ‬الحرية‭ ‬تدخل‭ ‬بيت‭ ‬الوطن‭ ‬وسط‭ ‬أهازيج‭ ‬المعتصمين‭ ‬في‭ ‬كربلاء كربلاء‭ – ‬الزمان دخلت‭ ‬ام‭ ‬صلاح‭ ‬او‭ ‬والدة‭ ‬المتظاهرين‭ ‬في‭ ‬كربلاء،‭ ‬امس،‭ ‬بيت‭ ‬العمر‭ ‬الذي‭ ‬وهبها‭ ‬اياه‭ ‬رئيس‭ ‬مجموعة‭ ‬الاعلام‭ ‬المستقل‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬شرائه‭ ‬وتأثيثه‭ ‬بالكامل‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭.‬وعمت‭ ‬الفرحة‭ ‬عائلة‭ ‬ام‭ ‬صلاح‭ ‬وجيرانها،‭ ‬حين‭ ‬وصولها‭ ‬الى‭ ‬المنزل‭ ‬الجديد،‭ ‬داعية‭ ‬الله‭ […]

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