2019/11/20 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ : تدور‭ ‬الاحاديث‭ ‬في‭ ‬الكواليس‭ ‬حيناً‭ ‬والعلن‭ ‬أحياناً‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬مساومة‭ ‬وبيع‭ ‬وشراء‭ ‬لساحات‭ ‬الاحتجاج‭ ‬،‭ ‬بوصف‭ ‬ذلك‭ ‬أحد‭ ‬الاساليب‭ ‬المعروفة‭ ‬والابتدائية‭ ‬في‭ ‬اختراق‭ ‬ارادة‭ ‬الشعب‭ ‬وتشتيت‭ ‬كلمته‭ ‬عبر‭ ‬ثنائية‭ ‬الترغيب‭ ‬والترهيب‭ .‬لاسيما‭ ‬انّ‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬أمام‭ ‬حقيقة‭ ‬هي‭ ‬انّ‭ ‬جهات‭ ‬اقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬ترصد‭ ‬بدقة‭ ‬ما‭ ‬يجري،‭ ‬وكل‭ ‬جهة‭ ‬تضع‭ ‬سيناريوهات‭ ‬لمختلف‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل انتفاضة العراقيين مخترقة؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل انتفاضة العراقيين مخترقة؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).