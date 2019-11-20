الاحتجاجات لا تكترث بوعود الاصلاح في العراق والبرلمان يقرأ مشروع قانون الانتخابات

2019/11/20 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬الناصرية‭ -‬عباس‭ ‬طويريجي‭ ‬ واصل‭ ‬متظاهرون‭ ‬عراقيون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬احتجاجاتهم‭ ‬دون‭ ‬اكتراث‭ ‬بوعود‭ ‬جديدة‭ ‬أعلنتها‭ ‬كتل‭ ‬سياسية‭ ‬كبيرة‭ ‬ليل‭ ‬الإثنين‭ ‬فيما‭ ‬انهى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬القراءة‭ ‬الاولى‭ ‬لمشروع‭ ‬قانون‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬المستقلة‭ ‬للانتخابات‭ ‬،‭ ‬يتجه‭ ‬لتقليل‭ ‬عدد‭ ‬مقاعد‭ ‬المحافظات‭ .‬،وما‭ ‬عرضته‭ ‬الاحزاب‭ ‬الحاكمة‭ ‬لا‭ ‬يلبي‭ ‬مطلب‭ ‬‮«‬اسقاط‭ ‬النظام‮»‬‭ ‬وإجراء‭ ‬إصلاحات‭ ‬سياسية‭ ‬كاملة‭ ‬تنص‭ […]

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