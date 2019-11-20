حقوق الانسان: المستوطنات الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي

2019/11/20 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، امس الثلاثاء، أن "موقفها ثابت ولم يتغير، حيال اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية

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