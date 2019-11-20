المعارضة المصرية تنتقد دعم برلين المطلق للرئيس المصري

2019/11/20 | 02:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

انتقد سياسيون معارضون وحقوقيون مصريون، اليوم الاربعاء، دعم برلين المطلق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ومن المتوقع ان يلتقي، السيسي، بالمستشارة الألمانية أنجيلا

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