جهود مستمرة لتأمين التظاهرات .. ودعوات لفتح الحوار

2019/11/20 | 03:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ مهند عبد الوهاب كربلاء / علي لفته الناصرية / حازم محمد حبيب

طالب برلمانيون بضرورة فتح حوارات مستمرة وجادة مع المتظاهرين، بهدف تلبية المطالب المشروعة التي ينادون بها، والابتعاد عن استخدام وسائل العنف والاحتكاك، في حين تبذل الاجهزة الامنية جهودا مستمرة لحماية المتظاهرين وتأمين ساحات الاعتصامات.

بالتزامن مع ذلك، قضت المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة حكما على المتهم الذي اطلق العيارات النارية على المتظاهرين والقوات الأمنية بالحبس ثلاث سنوات وفق المادة 430 / 1 من قانون العقوبات.

وقالت النائبة عن تحالف النصر ندى شوكت جودت في تصريح لـ"الصباح": ان "على السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تخطوا خطوات جدية للحوار مع المتظاهرين، لوضع حلول جدية وبناء عملية سياسية جديدة، مؤكدة "اهمية تحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين".

واضافت ان "العجالة في عملية تغيير القوانين ليست صحيحة لذلك نحتاج الى جدية بالتحاور مع المتظاهرين لغرض الوصول الى صيغة حقيقية لحل جميع المعوقات"، داعية الى ضرورة ان تكون هناك جهات مستقلة تدعم تعزيز الاواصر بين الحكومة والمتظاهرين وتنقل وجهات النظر".

من جانبه، اوضح رئيس كتلة "وطن" هشام السهيل، ان "السلطة التشريعية تدعم فتح حوار مع جميع الاطراف والممثلين عن المتظاهرين والكتل السياسية المختلفة لايجاد حلول تنصف الوضع الحالي والوصول الى تعديل النظام السياسي".

ويرى في تصريح لـ"الصباح"، ان "التظاهرات افضت الى خطوات جريئة"، مبينا ان "الطريق اصبح سالكا لتشريع قوانين مهمة في مقدمتها قانون "الكسب غير المشروع" من اجل ايقاف عملية الفساد في البلد".

الى ذلك، اكد النائب علاء سكر اهمية ان توجد قيادة للمتظاهرين من اجل تفعيل الحوار بين الاطراف لتحقيق المطالب"، موضحا ان "بعض النواب المستقلين نظموا تجمع "تصحيح" داخل مجلس النواب وهو يتكلم باسم المتظاهرين ويطالب بحقوقهم لذلك نعول كثيرا على هذا التجمع الذي يعد خارج منظومة الكتل السياسية".

واكد في تصريح لـ"الصباح"، "ضرورة الاسراع بالعمل من اجل تحقيق مطالب المتظاهرين".

وفي كربلاء تواصل خلية الازمة عقد اجتماعاتها لتوفير الحماية للمتظاهرين وبيان مدى الاستجابة السريعة لطلبات المتظاهرين.

وقال محافظ كربلاء، المهندس نصيف جاسم الخطابي لـ"الصباح": ان "لجنة خلية الازمة عقدت مؤتمرها الدوري لمناقشة ديمومة توفير وتأمين الحماية التامة للمتظاهرين وكذلك إبعاد الخارجين عن الطابع السلمي لإفشال سلمية التظاهرات فضلا عن مناقشة بيان مدى الاستجابة السريعة لطلبات المواطنين".

ودعا المحافظ خلال الاجتماع القيادات الامنية جميعها الى "ضرورة فرز المخربين والمندسين بغية المحافظة على الارواح والممتلكات العامة والخاصة وبسط الامن والاستقرار حتى تحقيق المطالب المشروعة".

وفي ذي قار افاد قائد شرطة المحافظة اللواء محمد القريشي لـ"الصباح"، بان "الأسبقية في خططنا الأمنية هي حماية المتظاهرين وتأمينهم بصورة كاملة، مبينا انه وبعد تسلمه مهام قيادة الشرطة عمل على تغيير معظم الخطط الأمنية واتخاذ بعض التدابير لخدمة المحافظة واستقرار الأمن فيها لاسيما العمل على سد الثغرات والفجوة بين المواطنين والأجهزة الأمنية المختلفة".

واشار الى أن "الأجهزة الأمنية تبذل جهودا استثنائية في إطار حماية المتظاهرين من المندسين الذين يحاولون تشويه التظاهرات السلمية وتحريف مسارها الصحيح فضلا عن جهودها في حماية الدوائر والمؤسسات الحكومية وغيرها.

في السياق نفسه، ذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى ان "محكمة جنايات الرصافة قضت حكما بالحبس ثلاث سنوات على مدان بإطلاق العيارات النارية من مسدس قرب جسر الجمهورية في بغداد، لافتا إلى أنه "تم القبض على المتهم بالجرم المشهود من قبل المتظاهرين وهو يطلق العيارات النارية وتم تسليمه إلى القوات الأمنية علما ان المتهم هو منتسب في مديرية المرور العامة".

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