حداد شدد على ضرورة التعاون بين هيئتي النزاهة في بغداد وأربيل

2019/11/20 | 03:36

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بغداد / الصباح

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل حداد، مع هيئة النزاهة في أقليم كردستان، أهمية دور تلك المؤسسة واستمرار العمل في إجراء الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية ومحاربة الفساد داخل الاقليم.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته "الصباح"، ان "حداد زار هيئة النزاهة في الاقليم والتقى رئيس الهيئة أحمد أنور محمد، وكبار الموظفين في الهيئة، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع التي تخص عمل الهيئة، بالاضافة الى مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك وبضمنها تعديل قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وقانون الكسب غير المشروع في الحكومة الاتحادية".

حداد أكد، بحسب البيان، على "أهمية سبل تعزيز استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين هيئتي النزاهة في بغداد وأربيل".

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