فاطمة ناعوت - كُن متطرّفًا في إيمانك … وانبذِ التطرّف!

2019/11/20 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت في حواري مع صديقي المتطرّف، قلتُ له إن "المتطرّفَ في الإيمان"، هو الشخصُ الذي ينبذُ التطرف ويتسامحُ مع أبناء العقائد الأخرى؛ فكلما زاد الإنسانُ إيمانًا، أحبّ جميعَ خلق الله.واندهش صديقي المتطرف؛ فسألتُه إن كان يعلم أن الزرادشتية تدعو إلى الإيمان بإله واحد أحد صمد لا تحيط به العقول، ولا يحدُّه مكانٌ، هو "الخالق" الذي لا يُعزَى إليه شكلٌ أو لون أو مظهر، وهو العادلُ، الغفورُ، الرحيمُ؟ ويقول زرادشت ف......

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