تاج السر عثمان - تجربة الحزب الشيوعي في الحركة النقابية

2019/11/20 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان تقديم نتابع في هذه الدراسة تجربة الحزب الشيوعي السوداني في الحركة النقابية من خلال توضيح وتحليل مساهمتة في بناء الحركة النقابية ، ومواقفه في هذا المجال، وبهدف تعريف النقابيين الجدد بمناهج الحزب في الحركة النقابية، وتقاليده التي رسخها في تأكيد ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، باعتبار أن النقابة جبهة واسعة تضم العاملين غض النظر عن مشاربهم السياسية أوالفكرية أوالدينية لتحقيق مطالبهم و م......

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