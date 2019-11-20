حسن أحراث - الوفاء للشهداء من الوفاء للرفاق..

2019/11/20 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسن_أحراث يلاحظ إبان كل ذكرى شهيد ازدحام "الأوفياء" على قبره (أقصد الازدحام الافتراضي).ويلاحظ أيضا تعاظم "الانتماء" الى الشهيد (عفوا، أقصد أيضا الانتماء الافتراضي).ويطرح بالتالي السؤال: كيف أمام هذا الحشد "العظيم" من "الأوفياء" و"المنتمين" أن تستمر المعاناة والظلم والاضطهاد، وأن يتفاقم التردي الاقتصادي والاجتماعي وأن يتواصل مسلسل الإجرام والمهادنة والتواطؤ...؟!!كيف يسود البؤس في مناطق متعددة من بلادن......

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