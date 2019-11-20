عبد المجيد السخيري - بوب مارلي، -النبي- المتمرد وإيقونة الريغي (3)

2019/11/20 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_المجيد_السخيري الجزء الثالث الهوية والتعلق بإفريقيا، أو الحلم بالعودة إلى المهدتقاطعت فلسفة مارلي مع انتشار ظاهرة "الهيبيزم" في الستينيات من القرن الماضي، وأحيانا نظر إلى هذا الأمر باستغراب لكون الفنان ابن عسكري بريطاني ولا يناسبه اعتناق أسلوب تمردي وتبني قضية "العالم الثالث"، كما كان يطلق عليه آنذاك، والتحريض على مقاومة القهر في كل مكان ومواجهة الغرب الامبريالي العنصري.كان مارلي، مثل أغلب ......

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