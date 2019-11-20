الإضرابات والتظاهرات في الوسط والجنوب مستمرة: «ماكو وطن.. ماكو دوام»

2019/11/20 | 05:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيتجددت التظاهرات في بغداد ومدن وسط وجنوب العراق، أمس الثلاثاء، وسط مشاركة واسعة لطلاب المدارس والجامعات وموظفي عدد من الدوائر الخدمية. وعمدت قوات عراقية إلى قطع عدد كبير من الطرق الرئيسة في جنوبي البلاد. وشهدت البصرة وذي قار وكربلاء وميسان والمثنى وواسط والنجف تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام عدد من الدوائر الحكومية وداخل ساحات عامة، وسط انتشار أمني مكثف من قبل قوات الأمن.ولم تشهد أغلب مدارس وجامعات بغداد وعدد من محافظات الجنوب والوسط، دواماً رسمياً، وهو ثالث أيام الإضراب.ورفع المضربون شعار «ماكو وطن..ماكو دوام».وفي ساحة الخلاني ببغداد، تقدم المتظاهرون نحو جسر السنك، مطالبين بإقالة الحكومة فورا، بينما واجههم عناصر الأمن بقنابل الغاز.وتجددت التظاهرات في محافظة ذي قار، في ساحة الحبوبي في الناصرية، حيث طالب المتظاهرون بإقالة الحكومة وعدم إعطائها أي مهلة، كما شهدت بلدة الغراف تجدد التظاهرات رغم الإجراءات الأمنية المشددة.والتحق مئات الطلاب والموظفين في كربلاء بساحات الاعتصام وشاركوا في ساحة التربية في تظاهرات واسعة احتجاجاً على تفاقم الفساد.بدورها، طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، الحكومة والوزارات والجهات الأمنية والاستخبارية بوضع حد لمسلسل اختطاف الناشطين المدنيين والإعلاميين، والكشف عن «الجهات المجهولة» التي تقف وراء عمليات الاختطاف.وأكدت المفوضية في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه على أن «تتحمل الأجهزة الأمنية المعنية مسؤولياتها وتقوم بواجباتها في التحري والكشف عن مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم فوراً، وإحالة المتورطين للقضاء».

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