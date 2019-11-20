مقتل مدير استخبارات أفواج صلاح الدين في العراق

2019/11/20 | 06:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن مدير استخبارات أفواج صلاح الدين قتل بانفجار منزل مفخخ في المحافظة....

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