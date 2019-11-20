حسم مواجهة العراق والبحرين لصالح إيران

2019/11/20 | 06:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل السلبي مواجهة منتخبي العراق وضيفه البحريني في الجولة الخامسة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم، والتي جرت مساء يوم الثلاثاء...

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