بانوراما: مزاعم الاعلام الامريكي حول العلاقات العراقية والايرانية

2019/11/20 | 07:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 12:00 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "مزاعم الاعلام الامريكي حول العلاقاتِ العراقية الاير...

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