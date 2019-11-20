فاطمة ناعوت - نبالٌ في يد البرلمان … لقنص العقول!

2019/11/20 | 07:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficialيقولُ الُله تعالى، في سورة "الكهف": (فمَن شاءَ فليؤمن ومَن شاءَ فليكفُرْ )، لكنَّ بعضَ أعضاء البرلمان يشاؤون غير ما شاءَ اللُه، وغير ما شِيء للناس من مشيئة! فيحملون النبالَ ليقنصوا العقولَ؛ لكيلا تشاء إلا ما يشاؤون لها أن تشاء! الأسبوع الماضي كنتُ في ضيافة الإعلامية "لميس الحديدي"، لمناقشة مشروع "قانون تجريم إهانة الرموز"، الذي تريدُ اللجنةُ الدينية في البرلمان......

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