بعد حريق .. القوات الامنية تستعيد السيطرة على جسر وسط بغداد واصابات بين المحتجين

2019/11/20 | 07:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ فرضت القوات الامنية فجر اليوم الاربعاء السيطرة على جسر الاحرار وسط العاصمة بغداد من قبضة المحتجين.

وقال مصدر امني مسؤول وشهود عيان ان القوات الامنية استعادت السيطرة على جسر الاحرار باستخدام الغاز المسيل، والرصاص الحي وتتقدم بأزقة شارع الرشيد نحو جسر السنك.

واضاف المصدر والشهود ان سيارات الإسعاف نقلت عددا من الإصابات وحالات الاختناق.

وكان حريق قد اندلع في بناية تجارية قرب الجسر المذكور، وقد هرعت فرق الاطفاء لإخماده.

من جهتهم ذكر متظاهرون ان القوات الامنية تمكنت من تفريقهم بالرصاص الحي والقنابل غير انهم تمكنوا بعدها من العودة الى اماكنهم والسيطرة على جسر الاحرار مجددا.

ونشرت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي المناصرة للاحتجاجات في العراق تسجيلات فيديوية اظهرت تجمهر المحتجين في الجسر.

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