بالوثيقة.. وزارة نفط العراق توفر 553 درجة وظيفية شاغرة

2019/11/20 | 07:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة النفط العراقية، أمس الثلاثاء، عن توفر 553 درجة وظيفية شاغرة في بغداد والمحافظات....

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