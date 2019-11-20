نص تعديل قانون التقاعد الموحد

2019/11/20 | 08:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صوت مجلس النواب في جلسته فجر الأربعاء ‏وبحضور 220 ‏‏نائبا‏، على عدة قوانين ومنها التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد‏.

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