2019/11/20 | 08:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العديد من مدارس البصرة تواصل اغلاق ابوابها بعد ان كتب عليها "مغلق بأمر الشعب" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 08:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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